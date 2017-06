in foto: Michael Jordan

Secondo il vocabolario Garzanti, una sneaker è "una scarpa simile a una scarpa da ginnastica, molto curata esteticamente, indossata per il tempo libero e non per lo sport". Eppure, in verità, da ormai un secolo le sneakers sono le scarpe preferite dagli atleti migliori di tutti i tempi. Per questa ragione, dunque, a Roma il 10 e 11 giugno ci sarà una mostra che celebra un secolo di questo oggetto "cult" dello sporto di tutti i tempi. Dai mitici 23 modelli di Michael Jordan alle storiche Valsport "Roma" del 1960 dedicate alle Olimpiadi nella capitale.

Un secolo di sneakers in mostra, dunque. Succede a Roma, in occasione di Ginnika Expo, all'Ex Dogana, il 10 e l'11 giugno. Ci saranno anche le scarpe del più grande cestista di tutti i tempi, il cui modello di scarpe ha spopolato negli anni Novanta. Ma soprattutto sarà l'occasione per riscoprire, attraverso il compleanno delle Sneakers, cento anni di storia in un'esposizione unica.

In tutto, più di 500 pezzi rari e da collezione. La mostra è a cura di Luigi Grottini, pioniere dell'abbigliamento sportivo Made in Usa, e dell'ex atleta Giancarlo Sisti, che raccontano un secolo di moda, sport e costume. Le prime sneakers chiodate "De Simone" del 1938 fino alle "collabo" più riuscite degli ultimi anni, con i modelli griffati da da Kanye West e Pharrell.

Cos'è una sneaker.

Le sneakers (conosciute anche come scarpe da ginnastica e scarpe da tennis) sono scarpe principalmente progettate per lo sport o altre forme di esercizio fisico. Le scarpe da tennis si sono evolute per essere utilizzate per attività quotidiane casuali. Il termine generalmente descrive un tipo di calzatura con suola flessibile in gomma o materiale sintetico e una parte superiore in materiale sintetico o in pelle. Esempi di tali calzature comprendono calzature sportive come: scarpe da basket, scarpe da tennis, treni crociati e altre scarpe indossate per sport specifici.